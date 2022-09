Nach Angaben der Polizei von Sonntagmittag hatte der Lkw in der Nähe der Auffahrt Eisenach-Ost in Richtung Frankfurt auf dem Standstreifen geparkt - wohl wegen einer Panne. Gegen 1 Uhr sei der Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf den Auflieger aufgefahren.

Das Wrack des Autos steckte am Vormittag noch unter dem weitgehend ausgebrannten Auflieger fest. "Die Bergung ist immer noch am Laufen", sagte der Polizeisprecher. Wie viele Menschen in dem Auto gesessen hätten, sei unklar. Die Kriminalpolizei habe ihre Arbeit am Unfallort erst nach Tagesanbruch aufnehmen können. Laut Polizei war zum Unfallzeitpunkt die Sicht schlecht, die Fahrbahn war wegen Regen nass. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 100.000 Euro.