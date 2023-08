In Eisenach ist am Mittwochvormittag die Hörselbrücke in der Friedrich-Naumann-Straße für den Verkehr freigegeben worden. Sie war für sechs Millionen Euro neu gebaut worden. Die Kosten trägt das Land im Zuge des Hochwasserschutzes für Eisenach. Deshalb wurde die Brücke höher gelegt und ist mit 33 Meter auch länger als bisher, damit mehr Wasser unter ihr durchfließen kann.