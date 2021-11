In Thüringen ist am Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert worden. In vielen Orten legten Vertreter von Politik und Verbänden Blumen und Kränze an Gräbern und Denkmälern von Kriegstoten nieder. In Kirchen wurde in Gottesdiensten der Toten gedacht. "Krieg und Gewaltherrschaft bringen millionenfaches Leid und Tod", erklärte Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke). "Das Ende jeder Menschlichkeit und unermessliche Zerstörung sind die Folgen - damals wie heute."