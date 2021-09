Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hat die Deutschen zum Zusammenhalten aufgerufen. Laschet sagte beim CDU-Auftakt für die Bundestagswahl am Freitag in Eisenach, die Bewältigung der Corona-Krise und der gesellschaftlichen Modernisierung gehe nur gemeinsam. Jetzt müsse die Bundesregierung alles tun, damit Gesellschaft und Wirtschaft wieder auf die Beine kämen. Steuererhöhungen seien zum jetzigen Zeitpunkt Gift für die einsetzende Erholung. Laschet absolvierte am Freitag auch Wahlkampfauftritte in Apolda und in Erfurt.