Rund um die Sängerwiese bei Eisenach haben am Dienstag die Waldjugendspiele begonnen. Bis Mittwoch nehmen an dem Spiel- und Wissensparcours 26 Schulklassen mit 530 Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen aus dem Forstamtsbereich Marksuhl teil.

An der Station von Forstwirtschaftsmeister i.R. Thomas Abe geht es darum, Vögel zu bestimmen: erst auf Bildern, dann nach ihrem Gesang. Bildrechte: MDR/Ruth Beer

An den zwölf Stationen des Parcours lösen die Viertklässler Aufgaben aus den Wissensgebieten Tierkunde, Botanik, Umwelt und Jagd. Außerdem können sie beim Zapfenzielwurf und beim möglichst schnellen Umsetzen eines Holzstapels ihre Geschicklichkeit erproben.

Mit dieser Mischung aus Spiel- und Sportübungen soll in erster Linie ein bleibendes Walderlebnis sowie Wissen rund um den Wald vermittelt werden, teilte das Forstamt mit. Der Siegergedanke sei daher zweitrangig. Stattdessen wandelt das Forstamt die erspielten Punkte in einen Spendenbetrag für die Kinderkulturnacht in Eisenach um.