Eisenach Neue Frau Burghauptmann: Franziska Nentwig übernimmt Leitung der Wartburg

Auf der Wartburg wurde am Mittwoch der langjährige Burghauptmann Günter Schuchardt in den Ruhestand verabschiedet. Bei einem Festakt im Palas wurde gleichzeitig seine Nachfolgerin Franziska Nentwig in ihr Amt eingeführt.