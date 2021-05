Dazu fehlte ihm ein historisches Studium. Aber Schuchardt strebte ohnehin nicht nach der Leitung, sondern zählt noch heute die Jahre des freien wissenschaftlichen Arbeitens auf der Burg zu seinen schönsten. Er arbeitete an seiner Promotion über den Missbrauch der Wartburg in ideologischen Zeiten - die aber geriet in der Wendezeit in den Umbruch an den Hochschulen. Anfang der 1990er-Jahre gab es niemanden, der ihn promoviert hätte, bedauert Schuchardt.