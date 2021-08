Martin sagte MDR THÜRINGEN, die ersten Wartburgfahrer seien bereits am Mittwoch angekommen und hätten sich vor dem Festplatz in die Schlange gestellt. Auf dem Gelände ist Platz für bis zu 500 Autos der Marken Wartburg und Melkus. Viele Gäste übernachten dort in Zelten oder Wohnwagen. Am Samstag sollen die Fahrzeuge in verschiedenen Kategorien bewertet werden. Am Abend geht es thematisch um das Ende der Wartburg-Produktion in Eisenach vor 30 Jahren mit Vortrag und Lasershow. Bis Sonntag 15 Uhr können die Fahrzeuge auf dem Festplatz in Eisenach kostenlos angeschaut werden. Anschließend ist eine große Ausfahrt rund um die Wartburg geplant.