Autoliebhaber 21. Internationales Wartburgfahrer-Treffen “Heimweh“ in Eisenach

Auf dem Eisenacher Festplatz Spicke hat am Freitag das 21. "Heimweh"-Treffen der Wartburgfahrer begonnen. Auf dem Gelände ist bis zum 9. August Platz für bis zu 500 DDR-Autos. Durch das Wochenende führt ein facettenreiches Rahmenprogramm. Am Samstag werden die Fahrzeuge in verschiedenen Kategorien bewertet, bevor es am Abend thematisch um das Ende der Wartburg-Produktion in Eisenach vor 30 Jahren geht - mit Vortrag und Lasershow. Am Sonntag ist eine Ausfahrt rund um die Wartburg geplant.