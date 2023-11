An drei Advents-Wochenenden öffnen die Pforten der Eisenacher Wartburg und zeigt Gästen die Welt des historischen Handels und alter Handwerkskünste. Am 2. und 3. Dezember, am 9. und 10. Dezember sowie am 16. und 17. Dezember empfangen Glasbläser, Gewandmeisterinnen, Steinmetze und Kräuterfrauen die Gäste. Im Gademkeller werden Kräuter angeboten, im Ritterbad handgefertigte Seifen. Gaukler und Musiker unterhalten das Publikum.