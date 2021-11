In Eisenach bleibt der Weihnachtsmarkt ab Donnerstag (25. November) geschlossen. Damit folgt die Stadt der neuen Corona-Verordnung des Landes . Erst am Montag (22. November) war der Markt ausschließlich für Geimpfte und Genesene eröffnet worden.

Die Oberbürgermeisterin Katja Wolf zeigte sich enttäuscht, dass sich die Landesregierung nicht umstimmen ließ. Der Freistaat sei jetzt gefordert, die Händler und Schausteller zu entschädigen, so die Oberbürgermeisterin. Die Stadt will aber nicht gegen die Corona-Verordnung des Landes klagen.

Gleichzeitig will sich die Stadt darum bemühen, einzelnen Händlern in Form eines erweiterten Wochenmarktes Verkaufsmöglichkeiten anzubieten. Mögliche Konzepte würden geprüft, heißt es weiter. Nähere Informationen kündigte die Stadt frühestens für die kommende Woche an.