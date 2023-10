Kraftfahrzeuge Selbsthilfewerkstatt für Autos in Eisenach: Selbstgeschraubt ist Geld gespart

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Daniela Dufft

An Autos schrauben - für viele ist das ein geliebtes Hobby. Es kann aber auch Geld sparen, wer sein Auto selbst beispielsweise für den Winter fit macht. Wenn dafür der Platz in der Garage fehlt, sind Selbsthilfewerkstätten ein geeigneter Ort. Dort gibt es Hebebühnen und das notwendige Werkzeug zum Mieten. Bei Michael Koch in Eisenach wechseln die Kunden selbst einen Motor in Eigenregie.