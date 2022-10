Anhaltender Regen in Thüringen beschäftigt unter anderem die Feuerwehren im Wartburgkreis. Bei Tiefenort spülte der Starkregen laut Polizeiangaben Schlamm auf die Kreisstraße. In Wutha-Farnroda drohe eine Überschwemmung des Landmaschinenwerks Petkus, hieß es am Vormittag.