Verschlossene Gruben - verzweifelte Bewohner Abwasserstreit in Bungalow-Siedlung am Hirzberg in Herrenhof

Abwaschen, den Stöpsel ziehen und weg ist das Wasser. Zur Toilette gehen und spülen. Oder einfach nur Wäsche in der Maschine waschen. All das sind im Jahr 2021 völlig selbstverständliche Dinge in Thüringen. So war das bis kurz vor Weihnachten auch in der Bungalowsiedlung am Hirzberg bei Herrenhof im Landkreis Gotha. Mit dem Verschließen der letzten sogenannten Ausfaulgrube gibt es dort aber nun kein funktionierendes Abwassersystem mehr.