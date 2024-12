In einigen Gothaer Geschäften können Jugendliche unter 18 Jahren offenbar ohne Probleme hochprozentigen Alkohol kaufen. Wie das Jugendamt des Landkreises mitteilte, haben zwei Testkäufer im Alter von 16 und 17 Jahren in zwei Geschäften Rum und Pfefferminzlikör bekommen. In zwei weiteren Läden seien sie kontrolliert worden und hätten nichts erhalten, sagte Jugendamtsmitarbeiter Sven Zeilmann-Kerber.