Anlass ist die Bewertung auf der Webseite des Ministeriums zu einem unabhängigen Gutachten zur Wasserführung der Apfelstädt. In dem Text dort war zu lesen, der Autor habe absichtlich falsche Schlussfolgerungen aus seiner Datenanalyse abgeleitet: "Die Ableitung des Gutachtens, dass die Ursache des verstärkten Trockenfallens in den Jahren 2018 bis 2020 nicht der Klimawandel war, ist absichtsvoll falsch - weil die Apfelstädt, die schon immer geologisch bedingte Trockenphasen kannte, sehr wohl auf die Klimaveränderungen reagiert und ohne Talsperre (samt Westringkaskade) in den Trockenphasen nicht besser dastünde, sondern schlechter." Darüber hinaus hatte das Ministerium Professor Michael Stützer als Gutachter der Bürgerinitiative bezeichnet. MDR THÜRINGEN hatte Stützer zuvor mehrfach versichert, er habe die Datenanalyse ehrenamtlich und kostenlos erstellt, ohne dafür einen Auftrag zu haben.

Eine ältere Version des Textes auf der Website des Ministeriums. (Datum: 04.02.2022) Bildrechte: Freistaat Thüringen / Umweltministerium

Umweltstaatsekretär beantwortet offenen Brief sofort

Der Sprecher der Bürgerinitiative "Lebensraum Apfelstädt", Rico Heinemann, wirft dem Thüringer Umweltministerium in dem am Dienstag veröffentlichten Brief vor, den sachlichen Diskurs der Anhörung im Landtag zum Thema Apfelstädt zu diskreditieren. Der veröffentlichte Text zeuge "von einem fragwürdigen Macht- und Selbstverständnis". Gleichzeitig betont Heinemann, die Bürgerinitiative stehe für sachlichen Austausch zur Verfügung.