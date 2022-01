Datenexperte Michael Stützer erstellt Grafiken zu Pegelständen der Apfelstädt

Seit Rohrsystem für Talsperre Tambach-Dietharz in Betrieb ist, wird weniger Wasser in den Fluss abgegeben

Berechnungen des Datenexperten sollen negativen Effekt der Westringkaskade auf die Wasserführung der Apfelstädt belegen

Einen Auftrag hatte er nicht. Michael Stützer, Professor für Volkswirtschaftslehre und quantitative Methoden an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, wohnt mit seiner Familie in Wandersleben. Dort hat auch er in den vergangenen Jahren das Niedrigwasser der Apfelstädt beobachtet, die trocken gefallenen Stellen im Flussbett gesehen und über die Zusammenhänge mitdiskutiert.

Zusammenhänge nachzuweisen, auch wenn sie sehr komplex sind: Für Stützer als Experten für Datenanalysen ist das Alltagsgeschäft. Und nach der zugespitzten öffentlichen Debatte über die Gründe entschied er sich 2021, dem Warum für das Austrocknen der Apfelstädt auf seine Art auf den Grund zu gehen.

Daten vom Fluss als Grundlage für Berechnungen

An die nötigen Daten zu kommen war für Stützer keine große Sache. Die Thüringer Fernwasserversorgung habe ihm auf Anfrage Zahlen zu Zuflüssen in die und Abflüssen aus den beiden Talsperren Tambach-Dietharz und Schmalwasser unkompliziert zur Verfügung gestellt.

Daten zu Pegelständen und Durchflussmengen der Apfelstädt sind im Niedrigwasserportal des Landes einsehbar oder können beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz abgefragt werden. Anhand dieser Daten könne man sehr gut nachvollziehen, wann wieviel Wasser in der Apfelstädt war, sagt Stützer im Interview mit MDR THÜRINGEN. Zumal einzelne Datenreihen zurückreichen bis 1945.

Professor Michael Stützer lehrt an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim und ist Experte für Datenanalysen. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Talsperrenwasser speist Wasserkraftwerke weit ab vom Fluss

Stützer ist kein Klimaforscher, kein Hydrologe, kein Wasserwirtschaftler. Er erstellte Grafiken aus den Daten. Die Durchschnitte der Jahre 2008-2019 für die Zuflüsse in die Talsperren, die Abflüsse ins Flussbett der Apfelstädt und die Entnahmen für den Betrieb der Westringkaskade.

Diese Kaskade ist ein altes Trinkwasser-Leitungssystem, das zuletzt viele Jahre lang außer Betrieb war. Es verbindet die Talsperre Tambach-Dietharz mit der Region nördlich von Erfurt. Die Thüringer Fernwasserversorgung - Betreiberin aller Trinkwasser-Talsperren in Thüringen - reaktivierte die Rohre 2020. Sie leiten jetzt Wasser aus der Talsperre zu zwei Wasserkraftwerken am Südhang des Seeberges bei Gotha und im Norden von Erfurt.

Weit abseits der Apfelstädt wird hier Strom produziert, indem man das Gefälle des Rohrleitungssystems ausnutzt. Im Norden von Erfurt fließt das Wasser dann in die Gera. Die Apfelstädt sieht keinen Tropfen davon.

Die Talsperre Tambach-Dietharz wurde 1906 in Betrieb genommen, um Gotha mit besserem Trinkwasser zu versorgen. Im Moment wird die Anlage nicht mehr direkt für die Trinkwasserversorgung genutzt. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Weniger Wasser für die Apfelstädt ab Sommer 2020

Ein Blick auf die Grafiken von Stützer genügt, um zu sehen: Im Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2019 wurde aus der Talsperre Tambach-Dietharz immer in etwa so viel Wasser in die Apfelstädt abgegeben, wie aus den Quellen im Thüringer Wald zugeflossen war.

Die Säulendiagramme für die Jahre 2020 und 2021 zeigen anschaulich: Das ändert sich ab Mitte 2020. Als die Thüringer Fernwasserversorgung im Trockensommer 2020 die Westringkaskade in Betrieb nimmt, kippt die annähernde Balance zwischen Zuflüssen zum Stausee und Abflüssen in die Apfelstädt.

Apfelstädt im Sommer 2020: Zwischen Ohrdruf und Schwabhausen war der Fluss komplett trockengefallen. Bildrechte: MDR/ Matthias Platz

Die Grafiken zeigen, dass die Wassermenge, die der Fluss bekommt, seitdem immer deutlich unter den Zuflüssen liegt. Nach diesen Daten gab die Thüringer Fernwasserversorgung seit Juli 2020 nur in zwei von 18 Monaten überhaupt noch mehr Wasser in den Fluss als in die Rohrleitung.

Apfelstädt im Januar 2022: Wo der Fluss 2020 trocken gefallen war, führt er in diesem Winter ganz normal Wasser. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Abgabe von Wasser wird von mehreren Faktoren beeinflusst

Natürlich ist das System der Talsperren rund um Tambach-Dietharz deutlich komplizierter aufgebaut, als es die leicht verständliche Darstellung in den Grafiken nahelegt. Die Staubecken der Talsperren Tambach-Dietharz und Schmalwasser sind untereinander, mit der Talsperre Ohra und mit Wasserläufen oberhalb der Stauseen durch Überleitungs-Stollen verbunden.