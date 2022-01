Bürger und Ministerium streiten über den natürlichen Zustand der Apfelstädt

Die Apfelstädt führt regelmäßig Niedrigwasser oder trocknet streckenweise auch ganz aus. In den vergangenen Jahren hatten sich solche Zeiten gehäuft. Die Bürgerinitiative befürchtet, dass der Lebensraum am Fluss durch die reduzierte Abgabe von Wasser in das Flussbett auf Dauer geschädigt wird. Die Mitglieder fordern deshalb, das Thüringer Umweltministerium möge an der Talsperre Tambach-Dietharz ein verändertes Wassermanagement durchsetzen. Das Interesse der Thüringer Fernwasserversorgung, mit dem Wasser aus dem Stausee Strom zu erzeugen und Geld zu verdienen, sei legitim. Der Preis dafür dürfe aber nicht der Verlust eines gesamten Fluss-Ökosystems sein.

Vertreter der BI und Staatssekretär Möller stritten im Laufe des Abends um die Frage, wie das natürliche Ökosystem am Fluss eigentlich aussieht. Anwältin Markert pochte darauf, dass der Zustand, in dem der Fluss und seine Auen in den letzten 15 Jahren waren, zu schützen sei. Daran lasse das Naturschutzrecht keinen Zweifel. Staatssekretär Möller hielt dem entgegen, der normale Zustand des Flusses sei der vor dem Bau der Talsperre im Jahr 1905. In diesem Zustand würde der Fluss auf natürliche Weise immer wieder trockenfallen und der Klimawandel verstärke diesen Effekt nur. Die Regulierung des Flusses durch die Talsperre sei ein künstlicher Eingriff.

Die Apfelstädt unter der Autobahnbrücke bei Wechmar im Kreis Gotha. Nach Schneefällen und Regen im Thüringer Wald führt der Fluss ganz normal Wasser. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Gothaer Landrat fordert Talsperrenmanagement im Sinne des Flusses

Der Gothaer Landrat Onno Eckert (SPD) sagte in der Anhörung, das Anliegen der Bürgerinitiative habe jede Unterstützung verdient. Der Gothaer Kreistag habe sich der Petition mit einem Mehrheitsbeschluss angeschlossen. Er sehe im künstlich geschaffenen System der Talsperren ein adäquates Hilfsmittel, so Eckert, um das Ökosystem Apfelstädt zu bewahren. Der Landrat forderte das Umweltministerium auf, die "Westringkaskade" so lange außer Betrieb zu nehmen, bis eine Umweltverträglichkeitsprüfung beendet ist und die Ergebnisse diskutiert sind. Ansonsten könnten die Apfelstädt und ihre Auen in einem möglichen neuen Trockensommer unumkehrbar geschädigt werden.

Vor dem Gebäude des Landtages hatten etwa 25 Demonstranten einen besseren Schutz des Flusses gefordert. Wie mit der Petition der Bürgerinitiative weiter verfahren wird, entscheiden die Abgeordneten des Ausschusses in einer der nächsten Sitzungen.

Menschen protestierten mit einem Plakat vor dem Landtag. Bildrechte: MDR/Robert Müller