Drei verschiedene Aspekte haben die beiden Kuratorinnen Nina Lundström und Cornelia Erdmann für die Schau herausgearbeitet. So gibt es die Gruppe "Handwerk", in der Collagen, Skulpturen und Malereien zu sehen sind, die sich inhaltlich mit der Frage beschäftigen, wie KI Einfluss auf die Arbeiten hat.

Ein Beispiel dafür ist die Tonarbeit von Marie-Luise Leonhardt-Feijen. Sie basiert auf einer Collage, die die Künstlerin vor Jahren über Schulterschmerzen gemacht hat, welche sie nach der Pflege ihrer kranken Mutter bekommen hatte. Ähnlich der Abfrage von Künstlicher Intelligenz durch Prompting, also der Eingabe von auszuführenden Anweisungen, hat sich Leonhardt-Feijen bei ihrer Tonarbeit selbst solche Instruktionen gegeben. So hat sie eine Metaebene geschaffen.

So fragen sie die KI "Wie würdest du das machen?", beschreibt Kuratorin Erdmann diesen Ansatz und konkretisiert: "Dann geben sie das gleiche Thema in einem Bild-Generator ein und gucken, was die Lösung der KI ist." Dadurch entstünden natürlich immer nur digitale Bilder, die niemals diesen künstlerischen Anspruch oder die gleiche Qualität haben könnten, so Erdmann. Aber dadurch könnten Vergleiche aufgezogen werden, zaghafte Versuche, mit KI umzugehen.