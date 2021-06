Als eine Autofahrerin mitten auf der A4 in Thüringen das Bewusstsein verloren hatte, reagierte ein anderer Fahrer geistesgegenwärtig und bremste mit seinem eigenen Fahrzeug das Auto der Frau aus. Der Wagen konnte so gestoppt und Schlimmeres verhindert werden. Im Interview mit MDR THÜRINGEN beschreibt der A4-Lebensretter die brenzlige Situation. Und er appelliert an die anderen Verkehrsteilnehmer, Zivilcourage zu zeigen.

Fahrzeug der Bewusstlosen zog leicht in die Fahrzeugmitte

Denis Gebhardt war auf dem Weg nach Hause, als ihm auf Höhe der Abfahrt Mühlberg im Kreis Gotha das Fahrzeug aufgefallen war. Das Warnblinklicht war eingeschaltet und das Fahrzeug zog leicht in die Fahrbahnmitte. Um nachzusehen, was los war, fuhr der 29-jährige Zeitsoldat neben das Auto und sah eine bewusstlose Frau am Steuer und ein kleines Kind auf dem Beifahrersitz. "Das Kind hat zu mir Blickkontakt aufgenommen", berichtet Gebhardt. "Von da an war eigentlich klar, jetzt muss gehandelt werden."

Gebhardt schiebt Auto erst in die Spur und bremst es dann ab

Gebhardt entschied sich, das Fahrzeug der Frau erst mit seinem eigenen Auto - Seitenspiegel an Seitenspiegel - auf die rechte Fahrbahn zu drücken. Anschließend fuhr er vor das Fahrzeug und bremste es aus - so lange bis der Motor ausging.

Als das Auto endlich zum Stehen kam, hielt Gebhardt mit seinem eigenen Wagen auf dem Seitenstreifen, schob dann das Unfallfahrzeug von der Fahrbahn und kümmerte sich um die beiden Insassen. Nachdem das Kind hinter der Leitplanke in Sicherheit gebracht war, kümmerte er sich um die Frau und leistete Erste Hilfe. Vorher hatte Gebhardt bereits den Rettungsdienst informiert.

Lebensretter appelliert an andere Verkehrsteilnehmer