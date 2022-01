Abstimmung gestartet "Tabarzer Gipfeltour" als Deutschlands schönster Wanderweg nominiert

Bereits seit 2004 ruft das Wandermagazin mit Sitz in Bonn zur Wahl des schönsten Wanderwegs des Jahres in zwei Kategorien auf: Den Tagestouren sowie den Mehrtagestouren. Nominiert werden die Touren von einer vierköpfigen Expertenjury, gewählt wird von den Wanderern selbst.

Im vergangenen Jahr gewann in der Kategorie Tagestouren der Nordpfad Dör’t Moor in Niedersachen, bei den Mehrtagestouren ging der Sieg an den VulkaMaar-Pfad aus Manderscheid in der Eifel. Fast 40.000 Wanderer hatten bei der Wahl 2021 abgestimmt.