Eine festsitzende Bremse an einem Waggon ist die Ursache der Böschungsbrände im Kreis Gotha am Montag gewesen. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei bestätigte, hatte der Güterzug aus diesem Grund Funken gesprüht und an mehreren Stellen zwischen Gotha und Fröttstädt Feuer entfacht.