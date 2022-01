In dem Familienbetrieb in Haina ist alles ein bisschen kleiner als in den meisten Betrieben in Ostdeutschland. 32 Hektar Grünland, 40 Ziegen, ein Dutzend Rinder, einige Schweine und Hühner. Das Grünland wird entweder zum Grasen genutzt, oder für die Heu-Ernte. "Bei uns machen die Kühe die Milch wirklich aus Heu", berichtet der Landwirt. Kraftfutter komme fast gar nicht zur Anwendung. "In den meisten Intensivhaltungen ist das genau umgedreht." Da würden Kühe oft beinahe zu Schweinen umfunktioniert, das Kraftfutter sei zum Wiederkäuen völlig ungeeignet.

Kraftfutter bekommen Wöllerts Tiere fast gar nicht. Sie fressen Heu. Bildrechte: MDR/Florian Girwert