Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Bauarbeiten Sperrung zwischen Friedrichroda und Rennsteig wird aufgehoben - Arbeiten an Baustelle dauern länger

02. Dezember 2024, 13:40 Uhr

Am Ortsausgang Friedrichroda wird in dieser Woche die Sperrung an der Großbaustelle Richtung Rennsteig aufgehoben. Doch die Bauarbeiten werden deutlich länger dauern als geplant.