Nach einem Blitzeinschlag in eine Oberleitung der Thüringer Waldbahn und Straßenbahn Gotha läuft der Verkehr am Donnerstag wieder nach Plan. Wie ein Sprecher der Waldbahn MDR THÜRINGEN sagte, war am Mittwochnachmittag die Oberleitung zwischen den Haltestellen Boxberg und Leina wegen des Blitzeinschlags heruntergefallen. Demnach fuhr daraufhin eine Straßenbahn mit rund 30 Fahrgästen in die Leitung und blieb im Wald stehen.