Die Blue Volleys Gotha haben im Vorfeld des Pokal-Achtelfinals gegen die Berlin Recycling Volleys die Stadt wegen der Hallensituation kritisiert. Wie der Volleyball-Zweitligist in einem offenen Brief am Mittwoch schreibt, lehnte die Stadt einen Antrag des Vereins ab, wonach zusätzlich 180 Sitzplätze in der Ernestiner-Sporthalle geschaffen werden sollten. Laut Verein verwies die Stadt auf eine bestehende Nutzungsordnung der Halle.

Antoni Piotrowski mit Hechtsprung im Spiel gegen ASV Dachau: Die Blue Volleys streiten mit der Stadt um Sitzplätze in der Ernestiner-Sporthalle. Bildrechte: IMAGO / Christian Heilwagen