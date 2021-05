In Gotha hat eine Spezialfirma am Dienstag eine Bombe gesprengt. Die 20 Kilogramm schwere Fliegerbombe war bei Bauarbeiten an der B 247/Müllerweg entdeckt worden. Laut Polizei mussten sieben Menschen daraufhin den Gefahrenbereich räumen, die Bundesstraße wurde gesperrt.

Die Polizei sicherte den Gefahrenbereich in Gotha. (Symbolfoto) Bildrechte: imago/Manngold