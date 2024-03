Nach Angaben des Landratsamtes in Gotha stand eine Grasfläche von 30 Hektar in Flammen. Das entspricht ungefähr der Größe von 42 Fußballfeldern. Am Donnerstagabend war zuerst von rund sechs Hektar die Rede. Nach Drohnenaufnahmen musste die Zahl aber nach oben korrigiert werden.

Bildrechte: MDR/Johannes Hornemann