Ein Wohnhaus ist in Waltershausen im Kreis Gotha in der Nacht zu Montag in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer gegen drei Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits der Dachstuhl in Flammen und stürzte kurz darauf ein, ebenso der Schornstein.