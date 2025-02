Bei zwei Bränden in Thüringen ist am Wochenende hoher Sachschaden entstanden. In Wölfis im Landkreis Gotha wurde eine Werkstatt durch ein Feuer zerstört. Wie die Polizei mitteilte, war der Brand am frühen Sonntagmorgen aus bisher ungeklärter Ursache ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.