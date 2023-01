Zum wiederholten Male hat es in dieser Woche in Gotha gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war in der Nacht zu Donnerstag erneut ein leerstehendes Gebäude in Brand geraten. Betroffen war diesmal ein Haus in der Kastanienallee. Es stand demnach vollständig in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache und der Schadenshöhe ermittelt die Polizei.

Bereits am Montag und Dienstag haben in Gotha zwei Lagerhallen in der Gayer- und in der Parkstraße gebrannt. In einem Fall wurde ein Mann schwer verletzt. Am Sonntag stand zudem ein leerstehendes Wohn- und Geschäftshaus in der Brückenstraße in Flammen.