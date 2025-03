Auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Ohrdruf im Kreis Gotha hat es erneut gebrannt. Starke Rauchwolken breiteten sich am Donnerstagnachmittag in der Umgebung aus. Laut einem Sprecher des Aufklärungsbataillons 13 wurde das Feuer durch das Schießen mit Handwaffen verursacht.