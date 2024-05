Am 19. Februar hatten Unbekannte ein Feuer am Holzhaus des SPD-Politikers Michael Müller in Schnepfenthal bei Waltershausen gelegt. Müller selbst war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Stattdessen war dort eine Familie mit Baby untergebracht. Die konnte sich in Sicherheit bringen. Die Hausfassade und das Auto der Gastfamilie wurden bei dem Brand beschädigt.