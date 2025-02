Müller wurde in den sozialen Medien und auch in seinem Ort angefeindet. Der Tenor: Er habe den Brandanschlag inszeniert, um es der rechten Szene in die Schuhe schieben zu können. Der SPD-Lokalpolitiker hatte sich mit Demos gegen Rechts engagiert. Heute macht er das nicht mehr. Michael Müller hat alle seine Ämter in der Thüringer und Waltershäuser SPD niedergelegt.