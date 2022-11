Eine Brandserie hält die Feuerwehr in Gotha in Atem. Seit Juli brennt es nach Angaben der Feuerwehr immer wieder auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhandels in der Nähe des Bahnhofs. Am Mittwochabend stand das Dach des Firmenkomplexes in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei MDR THÜRINGEN sagte.