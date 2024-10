Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland

Brauereien Gotha: Ab sofort braut Paulaner Bier für China

11. Oktober 2024, 15:57 Uhr

Der Braukonzern Paulaner stellt seit dieser Woche wieder Weißbier in Gotha her. Allerdings will Paulaner das Bier nicht auf dem deutschen Markt verkaufen, sondern in Asien.