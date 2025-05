Eine Landgemeinde ist ein Zusammenschluss mehrerer Dörfer zu einer Kommune. Sie besteht aus mehreren Ortsteilen (ehemalige Ortschaften oder Dörfer). In § 6 der Thüringer Kommunalordnung ist festgelegt, dass benachbarte Gemeinden zu einer Landgemeinde fusionieren können, wenn sie gemeinsam mindestens 3.000 Einwohner haben. In Thüringen wurde die Landgemeinde 2008 eingeführt und soll perspektivisch Verwaltungsgemeinschaften ablösen. Der Unterschied ist, dass in Landgemeinden die Ortschaften ihre Selbstständigkeit aufgeben, in Verwaltungsgemeinschaften aber beibehalten und Aufgaben gemeinsam erledigen.