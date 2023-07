Der Abschnitt der viel befahrenen Bundesstraße zwischen Gotha und Erfurt wird seit fast elf Wochen saniert . Auch die Kreisstraßen ab der B7 nach Nottleben und Pferdingsleben kamen bis Mitte Juni in die Kur. Die lange Umleitung Richtung Erfurt über Seebergen und Kleinrettbach ist ab Freitag dann aufgehoben. Richtung Gotha gab es keine Sperrung.

Währenddessen haben andernorts in Westthüringen mehrwöchige Bauarbeiten auf zwei Bundesstraßen begonnen: So ist seit Montag im Wartburgkreis die B19 zwischen Wilhelmsthal und Etterwinden vier Wochen lang voll gesperrt, am Dienstag folgte die B88 zwischen Friedrichroda und Bad Tabarz.