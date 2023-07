Auf beiden Arealen seien bei Probeschürfungen an mehreren Stellen in etwa 50 Zentimetern Tiefe PFC-Rückstände nachgewiesen worden, sagte eine Sprecherin des BAIUD. Von diesen gehe jedoch keine Gefahr für das Grundwasser aus. Das hätten mehrere Gutachten ergeben. Die Grundwasser-Schichten befänden sich unter den beiden Arealen in zehn beziehungsweise 23 Metern Tiefe. Tonschichten zwischen dem kontaminierten Erdreich und den grundwasserführenden Schichten verhinderten, dass die PFC-Chemikalien ins Grundwasser einsickern könnten. Auch sei von der derzeitigen Nutzung des Areals durch die Bundeswehr keine weitere Kontamination des Erdreiches zu erwarten.

Wie die BAIUD-Sprecherin dem MDR weiter sagte, untersucht die Bundeswehr derzeit auch in Sachsen eine und in Sachsen-Anhalt vier sogenannte Verdachtsflächen auf PFC-Verunreinigung. Dabei handelt es sich um Areale auf den Truppenübungsplätzen Oberlausitz in Sachsen sowie Klietz, Altmark und Altengrabow in Sachsen-Anhalt. Außerdem gebe es eine Verdachtsfläche auf einem ehemaligen Kasernengelände in Sachsen-Anhalt. Die Untersuchungen zu diesen Flächen in den beiden Bundesländern dauerten noch an, Ergebnisse lägen noch nicht vor.