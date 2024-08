Die traditionelle Thüringer Burgenfahrt nach Freudenthal an der Burg Gleichen (Kreis Gotha) fällt in diesem Jahr aus. Sie wurde am Montag vom FSV Thuringia aus Mangel an ehrenamtlichen Helfern abgesagt. Laut Organisationschefin Vera Hohlfeld ist es trotz aller Bemühungen nicht gelungen, in der Region um die "Drei Gleichen" einen Verein zu finden, der die Fahrradsternfahrt im September ausrichten will.