Falls mal Caravans in Friedrichroda bei Falk Ortlepp vom "WOMO-Bahnhof" vorbeikommen, dann verweist er gerne an die drei Camping-Plätze in der Nähe. Vor allem in den Städten sei es aufgrund des Platzmangels einfacher, Reisemobile unterzubringen. Laut TTG stehen Wohnwagen zudem meist viel länger an einem Ort als Reisemobile und bräuchten auch mehr Platz beispielsweise für ein Vorzelt. Die Reisemobile hingegen stehen oftmals maximal zwei Tage auf einem Stellplatz und fahren dann schon wieder zum nächsten Reiseziel. Davon gibt es in Thüringen zwar viele, aber dem Bedarf zufolge könnten es noch viel mehr Camping- und Reisemobilstellplätze sein, sagt Claas Lampe.