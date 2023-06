Der Bürgermeister von Waltershausen, Michael Brychcy (CDU), hat sich für eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen. In Sachfragen komme die Politik auf der Kommunal- und Landesebene im Osten sonst überhaupt nicht mehr voran.

"Nicht alle in dieser Partei sind Faschisten", sagte der 62-Jährige Kommunalpolitiker aus dem Kreis Gotha MDR THÜRINGEN. Er selbst binde schon längst die AfD-Abgeordneten bei Sachfragen im Stadtrat mit ein. "In solchen Fällen lehne ich parteipolitische Spielchen ab", sagte Brychcy, der dem Landespräsidium der Thüringer CDU angehört. Das könne seiner Meinung nach auch im Landtag funktionieren.

Nur mit Björn Höcke und dem rechten Flügel der AfD könne man nicht reden, so der CDU-Politiker. Dies gelte auch für die jetzige AfD-Fraktion im Landtag, präzisierte Brychcy im Gespräch mit MDR THÜRINGEN am Freitagnachmittag. Wie die Zusammensetzung der Fraktion in Zukunft aussehe, könne niemand wissen.