Der Autozulieferer Continental will in seinem Werk in Waltershausen im Landkreis Gotha in den nächsten drei Jahren bis zu 190 Stellen abbauen. Das entspricht etwa jedem fünften Arbeitsplatz am Standort. Als Grund für den Schritt gab der Konzern einen Umbau der Produktion mit Blick auf die Elektro-Mobilität an.

So sollen im Werk in Waltershauen künftig keine Klimaschläuche mehr hergestellt werden. Bei Gummischläuchen für Benzin- und Dieselautos gebe es eine Überkapazität, teilte Continental mit. Für die betroffenen Mitarbeiter will das Unternehmen versuchen, zusammen mit dem Betriebsrat andere Arbeitsplätze inner- oder außerhalb des Konzerns zu finden.

Standort Mühlhausen schließt Ende 2022

Bereits 2020 kündigte der Autozulieferer an, seinen Standort in Mühlhausen im Unstrut-Hainich-Kreis bis Ende 2022 zu schließen. Daraufhin protestierten Mitarbeiter, aber auch Landespolitiker. 150 Beschäftigte sind von dem Stellenabbau dort betroffen. Neben den Continental-Standorten Waltershausen und Mühlhausen gibt es weitere Thüringer Standorte in Hörselberg-Hainich und in Bad Blankenburg.

Die Belegschaft hatte gegen die Schließung des Werks gestreikt. Bildrechte: Alexander Reißland