Nach Erlass der Landesregierung Corona: Gotha verschärft als erster Landkreis in Thüringen seine Regeln

In einem Erlass hat die Landesregierung am Freitag die Corona-Hotspots in Thüringen aufgefordert, ihre Corona-Regeln zu verschärfen. Gotha setzt diesen als erster Landkreis um. Seit Samstag gelten dort strengere Bestimmungen.