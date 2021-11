Ein weiterer Kritikpunkt der aktuellen Teststrategie: Wenn Eltern der Testung ihrer Kinder widersprechen, bleiben diese trotzdem an der Schule. Vom Ministerium heißt es, Testverweigerer sollten in separaten Lerngruppen unterrichtet werden. In der Realität fehle es den Schulen aber dafür an Personal, so der Vorsitzende des Lehrerverbandes. Kaum eine Schule könne das leisten und so säßen die ungetesteten Schüler genauso im Unterricht wie alle, die sich haben testen lassen. "Das ist pures Wunschdenken und ein Alibi, das das Ministerium da in seine Regelungen reingeschrieben hat, das ist praktisch nicht umsetzbar", kritisiert Busch.

Die "Herzog Ernst"-Gesamtschule in Gotha Bildrechte: MDR THÜRINGEN/Johanna Kiesler