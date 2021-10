Einen anderen Weg geht die Stadt Gera. Auch dort gilt momentan die Warnstufe 1. Dennoch will die Stadt die Regeln vorerst nicht per Allgemeinverfügung verschärfen. Grund seien die sinkenden Zahlen bei Inzidenz und Hospitalisierung, heißt es aus dem Rathaus.

"Würden wir die Allgemeinverfügung heute erlassen, würde ab morgen im Gastgewerbe, bei Veranstaltungen oder in Fitnessstudios die 3G-Regelung gelten, also Zutritt nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen. Bleiben die Zahlen weiter rückläufig, könnten wir 3G am Donnerstag bereits wieder aufheben." Dieses "Hin und Her" wolle die Stadtverwaltung vermeiden und die Entwicklung in den nächsten Tagen beobachten, so Oberbürgermeister Julian Vonarb.