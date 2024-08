Ab Freitag beginnen im Bahnhof Wandersleben die Bauarbeiten, um ein Gleis auf 740 Meter zu verlängern. Eine Woche später soll dann die Hauptbauzeit beginnen. Wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte, werden Gleise und eine Weiche erneuert. Damit soll das Gleisnetz "an die geltenden technischen Rahmenbedingungen und an die künftigen Anforderungen des Regional- und Fernverkehrs sowie des Güterverkehrs angepasst" werden, heißt es in der Pressemitteilung der Deutschen Bahn.