Rund 35 Menschen haben am Montagabend vor dem Landratsamt in Gotha für den Erhalt der Regelschule in Molschleben demonstriert. Eltern und Schüler wollen verhindern, dass die Schule mit der Gesamtschule im elf Straßenkilometer entfernten Warza zusammengelegt wird. Die Eltern verweisen darauf, dass die Schule in Molschleben als berufswahlfreundlichste Schule ausgezeichnet worden sei.