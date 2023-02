Die GD Gotha Druck und Verpackung GmbH in Günthersleben-Wechmar im Landkreis Gotha ist insolvent. Bereits am vergangenen Freitag wurde das Insolvenzverfahren angeordnet, wie Insolvenzverwalter Rolf Rombach am Mittwoch bestätigte. Rombach sagte MDR THÜRINGEN, der Geschäftsbetrieb werde in vollem Umfang weitergeführt. Mit dem Hauptkunden der Druckerei habe es bereits ein erstes Gespräch gegeben, das positiv verlaufen sei. Vorrangig sei nun, dass die Löhne und Gehälter gesichert sind. Alle 233 Mitarbeiter wurden laut Rombach persönlich über die Situation informiert.