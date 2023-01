Bei einem Einbruch in das Gustav-Freytag-Gymnasium in Gotha-Siebleben sind mehrere Tausend Euro Schaden entstanden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, drangen Unbekannten in der Nacht zu Freitag in das Schulgebäude ein, brachen mehrere Räume und Schränke auf und richteten so 5.000 Euro Sachschaden an. Zudem erbeuteten der oder die Täter knapp eintausend Euro Bargeld. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.